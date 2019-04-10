Diyaliz Servisinde Toplu Doğum Günü

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara, doğum günü sürprizi yapıldı.

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören diyaliz hastalarına moral olması açısından, ünite çalışanları tarafından sembolik bir doğum günü sürprizi düzelendi. Hemodiyaliz ünitesinde gerçekleşen kutlamaya hasta ve hasta yakınları, servis çalışanları ve hastane yönetimi katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan hastane başhekimimiz Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, "Diyaliz servisindeki hastalarımıza doğum günü kutlaması yaptık. Bu tür etkinlikleri tüm hastanemizde gerçekleştirme amacındayız. Amacımız hastalarımızın mutluluğu tedavilere uyumlarının sağlanması iyileştirme süreçlerinin hızlandırılmasıdır" dedi.

Bu tür etkinliklerin hastanın tedavisinde destek olduğunu ifade eden Diyaliz Sorumlusu Dr. Özgen Bilge Kangal, "Hastalarımızın medikal tedavilerinin yanı sıra morallerini yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Bu hem bizimle olan iletişimlerini güçlendiriyor, hem de tedavilerine destek oluyor. Bu amaçla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de toplu bir doğum günü etkinliğimiz var. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen hastane yönetimimize ve emeği geçen tüm diyaliz ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA