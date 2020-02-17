: Diyaliz merkezi açıldı

17.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:01

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların tedavi olabileceği diyaliz merkezi törenle hizmete açıldı.

Eski Çınar Devlet Hastanesi binasında kurulan merkezin açılışında konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Çınar'da 29 hastanın artık kendi ilçelerinde hizmet alacağını söyledi.

Diyaliz merkezi için bir milyonun üzerinde bir paranın harcandığını belirten Tekin, şöyle dedi:

"Buradaki temel amacımız hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürmek. Sağlık Bakanlığımızın bu düsturuyla birlikte inşallah bundan sonra 20 hastamıza hizmet edecek bu merkezimizi kurmuş bulunmaktayız. Mevcut merkezimizin artı cihaz kapasitesi de söz konusu. İnşallah tüm 29 hastamızı da alacak şekilde bu hizmetleri burada vermeye çalışacağız"

Türkiye'de 30 bin insanın böbrek nakli beklediğinin altını çizen Tekin, organ bağışına dikkati çekti.

Açılışa ilçe kaymakamı Selami Kaya, Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Arzu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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