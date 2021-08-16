Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
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Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi Samsun'da diyaliz hastası bir kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da diyaliz hastası bir kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Fikriye K. adlı diyaliz hastası kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyaliz sonrası anemi olan kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Fikriye K.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini sağladı. Helikopter pistine inen ambulans helikopterdeki hasta kara ambulansına nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülüp hasta burada tedavi altına alındı.

Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastane yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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