Diyaliz hastası 10 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Diyaliz hastası 10 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyaliz hastası 10 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolları kapanan diyaliz hastası Fatma Toz (75), 10 Saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolları kapanan diyaliz hastası Fatma Toz (75), 10 Saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kar yağışı sonucu kapanan yoldan dolayı hastaneye gidemeyen diyaliz hastası Fatma Toz (75), Besni Devlet Hastanesini arayarak yardım istedi. Besni Kaymakamlığı ve özel idare durum üzerine harekete geçen iş makineleri yolu 10 saatlik bir çalışmayla açtı. Yolların açılmasıyla alınan Fatma Tozu, Besni Devlet Hastanesi Diyaliz merkezine götürülerek tedavi altına aldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, Diyaliz, kar, Yerel, Haber

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