Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Diyaliz hastalarını Midyat Devlet Hastanesine taşıyan Abdulhalim H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı minibüs, Midyat- Mardin kara yolunun 3. kilometresi Acırlı mevkisinde, Abdullah Çelik idaresindeki 47 AU 744 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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