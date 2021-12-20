Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Diyaliz hastalarını Midyat Devlet Hastanesine taşıyan Abdulhalim H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı minibüs, Midyat- Mardin kara yolunun 3. kilometresi Acırlı mevkisinde, Abdullah Çelik idaresindeki 47 AU 744 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title