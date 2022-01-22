Diyaliz hastalarına misafirhanede kalma imkanı

Viranşehir Devlet Hastanesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle diyaliz hastaları ve doğum yapması planlanan hastaların tahsis edilen misafirhanede kalabileceği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedaviye erişmede sorun yaşanmaması için gün aşırı diyaliz tedavisi gören hastalar, doğum planlanan gebelerin ve hayati önem arz eden kronik hastalığı bulunan vatandaşların hastaneye müracaat etmeleri durumunda hastanenin 3'üncü katında oluşturulan misafirhanede kalabilecekleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastanenin Başhekimi Dr. Yusuf Altunöz, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerin aksamaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Altunöz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz ve kırsalında bulunan ve ulaşım barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımıza hastanemizde 2 kişi barındıracak kadar misafirhane hazırladık. Hava şartları uygun olana kadar kalabileceklerini bu sayının ihtiyaç duyması halinde yeni yer açacağız. Amacımız özelikle doğum sancısı çeken ve diyaliz hastalarının bu hava şartlarında daha rahat temiz sağlıklı güvenilir bir ortamda kalmalarını sağlamak yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.