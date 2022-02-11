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Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

İhlas Haber Ajansı - Sağlık
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Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor Artvin'in Borçka ilçesinin köylerinde yaşayan diyaliz hastaları, kış şartları sebebiyle ilçedeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, servis talebinde bulundu.

BORÇKA, ARTVİN (İHA) - Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinin köylerinde yaşayan diyaliz hastaları, kış şartları sebebiyle ilçedeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, servis talebinde bulundu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıldır diyaliz tedavisi gören Nurettin Önder, zorlu kış şartlarında hastaneye gidemediğini belirterek, servis talebinde bulundu. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kurşunlu köyünde yaşayan Önder, haftada üç gün diyalize girmek için ilçeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Önder, "Diyaliz servis aracı konulursa ilçeye daha kolay ulaşabiliriz. Biz haftada 3 gün makineye bağlanıyoruz" dedi.

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

İhlas Haber Ajansı - Sağlık

Diyaliz, Artvin, Borçka, Sağlık, Haberler

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