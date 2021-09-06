Diyadinliler turistlerini ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyadinliler turistlerini ağırladı

Diyadinliler turistlerini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyadin Kaymakamlığı'nın 2021 yılı başında başlattığı tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Diyadin Kaymakamlığı'nın 2021 yılı başında başlattığı tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Yazılı ve görsel basında Diyadin ile ilgili olarak yapılan tanıtımlar neticesinde Diyadin ilk turist kafilesini ağırladı. İstanbul'dan tur şirketi aracılığı ile gelen fotoğraf gurubu Doğu Anadolu programına Diyadin'i de dahil eti. Fotoğraf gurubu Meya, Biligan, Ulukent mağaraları ve Diyadin Bazalt Kanyonu'nu fotoğrafladı.

Tur şirketi yetkilileri önümüzdeki yıllarda yeni tespit edilen yürüyüş parkurları ve kaplıcaları da programa dahil ederek yeni bir tur programıyla Diyadin'e tekrar geleceklerini belirttiler. - AĞRI

Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mesut Akusta Derya Baykal
Spor Ali Koç Cristiano Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyadinliler turistlerini ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:31:34. #1.16#

title