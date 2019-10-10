Diyadinli çocukların asker sevgisi

10.10.2019 11:15

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Minik Kalpler Müzikle Buluşuyor" projesine katılan askerlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda komutanlar öğrencilere sarılıp türküler söylediler.



Proje kapsamında Diyadin ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Mollakara Köyü Ortaokulunda kurulan müzik sınıfının açılışında ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan müzik gurubu, öğrencilere konser verdi. Düzenlenen konsere, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan,Ağrı İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan köy öğrencileri ve öğretmenleri katıldılar. Müzik öğretmenlerinin söylediği türküler büyük beğeni toplarken, öğrenciler türküleri askeramcaları ile birlikte söylediler. Öğrencilerin sevgi gösterilerine duyarsız kalmayan İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kaya, yere çömelip öğrencilerin arasında oturarak "Türkiyem" şarkısına eşlik etti. Öğrencilerin ellerini sımsıkı tutan komutan öğrencilerle sohbet ederek başlarını okşadı. Müzik sınıfının açılışının yapıldığı program sonunda öğrenciler okullarından ayrılan Albay Ahmet Kaya ve askerleri asker selamı verip "En büyük asker, bizim asker" sloganları atarak uğurladılar. - AĞRI

Kaynak: İHA