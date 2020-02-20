Diyadin ve Eleşkirt'e doğalgaz verilecek

20.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:51

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Diyadin ve Eleşkirt ilçelerine doğalgaz yatırım ihalelerinin bu yıl içinde yapılacağını açıkladı



Milletvekili Ekrem Çelebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çelebi ve Yılmaz, Ağrı ve ilçelerine ilişkin 2020 yılı doğalgaz yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde görüştüğü BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ı ziyareti sonrası Patnos ve Taşlıçay ilçeleri için doğalgaz ihalesi yapılacağı açıklayan AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, bu kez de Diyadin ve Eleşkirt ilçeleri için doğalgaz müjdesi verdi. 2020 yılı içinde Patnos ve Taşlıçay için doğalgaz ihalesi yapılacağını anımsatan Çelebi, "Diyadin ve Eleşkirt ilçelerimize yönelik doğalgaz yatırımlarıyla ilgili EPDK Başkanımızı ziyaret edip görüştük. Ayrıca BOTAŞ Genel Müdürümüzle de tekrar bir istişarede bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda Diyadin ve Eleşkirt ilçelerimiz 2020 yılında doğalgaz yatırım ihalesi kapsamına alınacak. İlimize, ilçelerimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA