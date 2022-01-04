Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyadin Türk Kızılay şubesi tarafından 14 Kasım'dan itibaren yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlattığı yardım kampanyasında toplamda 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Diyadin Türk Kızılay şubesi tarafından 14 Kasım'dan itibaren yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlattığı yardım kampanyasında toplamda 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Gönüllü Türk Kızılay temsilcileri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar giderek hazırlamış oldukları gıda kolilerini ve kıyafetleri teslim etmeye devam ediyor. Ayrıca Gönüllü Kızılay temsilcileri tarafından ev temizliği ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlar için temizlik etkinliği yapılacağı bildirildi. - AĞRI

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title