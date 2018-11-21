Diyadin Kanyonu Sonbaharda Seyrine Doyumsuz Manzaralar Oluşturuyor

Ağrı'da bulunan ve Fırat Nehri'nin en önemli kollarından biri olan Murat Nehri'nin de içinden geçtiği kilometrelerce uzunluktaki Diyadin Kanyonları sonbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli kanyonlarından olan ve İran sınırına yakın Diyadin ilçesinde bulunan kanyon ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçede bulunan kaplıcalardan başlayan kanyon derin vadiler ve boyu 10 metreyi bulan kayalıklarla birlikte kilometrelerce uzunluğu ile dikkat çekiyor. Uzunluğu ve genişliği oldukça fazla olan kanyonda kaplıcalardan gelen su Murat Nehri'ne karışarak sarp kayalıkların arasından akıp gidiyor.

İlçe merkezinin güneybatısında bulunan kanyonu her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Vatandaşlar kanyonun içinde bulunan ve Murat Nehri'nin kenarında yapımı tamamlanan parkta zaman geçirip bol bol fotoğraf çekiyor. Doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen kanyon gün batımında seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Sarı ve yeşilin tonlarıyla adeta renk cümbüşüne dönen kanyon kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçe merkezi ve yakın köylerde bulunan vatandaşlar hayvanları çoğu zaman kanyonda otlatıp sulama ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaz mevsiminde bölge halkı ve komşu illerden gelen ziyaretçilerini ağırlayan kanyona kış aylarında da ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor. - AĞRI