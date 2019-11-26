Diyadin'in "şifa kaynağı" kaplıcaları ilgi görüyor

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:32

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son yıllarda yapılan tesislerle daha modern görünüme kavuşan kaplıcalar, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen suyuyla ilgi görüyor.

Kaplıcaları ile öne çıkan Diyadin ilçesi, zengin jeotermal kaynaklarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda yapılan tesislerle daha modern görünüme kavuşan ilçenin "şifa kaynağı" kaplıcaları, çevre iller başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Kaplıcalar, sonbaharın son günlerinin yaşandığı şu sıralar romatizma, çeşitli cilt hastalıkları başta olmak üzere rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak yeri oluyor.

Kaplıca işletmecisi Orhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi öncesi kaplıcalara yoğunluğun başladığını söyledi.

Diyadin kaplıcalarının Türkiye'nin en iyi sularından olduğunu ve burayı tercih eden vatandaşların sonraki yıllarda da geldiğini aktaran Özden, şöyle konuştu:

"Ağrılıyım, İzmir'de yaşıyorum. İlçeme gelip bu tesisi kurdum. Bu suyun kaliteli olduğu İstanbul Üniversitesinin raporlarında da var. Kaplıca suları cilt rahatsızlıkları, eklem ağrıları ve romatizma gibi birçok hastalığa birebir etki ediyor. Hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşmesine rağmen kaplıcalar doluyor ve otellerimizde yer kalmıyor. Kaplıcalarda yaklaşık 10 işletmeci var ve hemen hemen hepsinin işi de çok iyi."

Özden, kaynaktan 70-75 derece sıcaklıkta çıkan suları dinlenme havuzlarında bir süre bekletip yüzme havuzlarına verdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından ve özellikle İran'dan da turistlerin kaplıcalara geldiğini dile getirdi.

İşletmelerinde kadınlar ve erkeklere yönelik ayrı ayrı havuzlar olduğuna değinen Özden, "Aileler için 15 özel havuzumuz var ayrıca 50 yatak kapasiteli otelimiz var. Piknik alanları ve 40 yataklı günü birlik kalacak yerlerimiz var. Memnunuz, çok şükür işimiz de iyi, herhangi bir sıkıntımız da yok. Tek dileğimiz biraz daha modernleşelim, biraz daha burayı modernleştirelim." diye konuştu.

"Kaplıcalarda şifa bulmak için 10 yıldır buraya geliyorum"

Şifa aramak için Yozgat'tan Diyadin ilçesine gelen vatandaşlardan Eyüp Altıntaş ise kaplıcaların çok faydalı olduğunu ve her yıl mutlaka buraya geldiğini anlattı.

Hastalığına şifa bulmak için Ağrı'ya geldiğini aktaran Altıntaş, "Kaplıcalarda şifa bulmak için 10 yıldır Yozgat'tan buraya geliyorum. Romatizma hastalığım var, burada 10 gün tatil yapıp memlekete dönüyorum. Yılda bir defa buraya tatile geliyorum. Kaplıca suları çok iyi ve herkes faydalanmak için buraya geliyor, ben de herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Mehmet Zeki Ergül de kaplıcaların hastalıklara iyi geldiğini ve daha fazla tanınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"53 yaşındayım hastalık yüzü görmedim. Çocukluğumdan bu yana bu sulara giriyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama sıcak sulara girmek için sürekli buraya geliyorum. Geçen günlerde Eskişehir'den gelen bir misafirimi kaplıcalara getirdim. Suda 2 saat kaldıktan sonra bana 'Sanki doktora gittim geldim, dizlerimde ağrı kalmadı' dedi."

Kaynak: AA