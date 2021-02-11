Diyadin'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde buzlu yolda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünde, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Rahmankulu ve Boyalan köyleri arasında meydana geldi. Köylere yolcu taşıyan Ali Bağır yönetimindeki 04 D 3914 plakalı midibüs, buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 yolcudan 5'i yaralandı. Yaralılar, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Özel İdaresi'ne ait 2 iş makinesi ile devrilen minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR