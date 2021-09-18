Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı - Haberler
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Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Karataş köyünde bir inek uçurumdan yuvarlanarak mahsur kaldı. İnek sahibinin Durumu Diyadin Kaymakamlığına bildirmesi üzerine Kaymakam Alper Balcı'nın talimatıyla olay yerine belediye ekipleri, özel idare ve jandarma personelleri sevk edildi. Ekipler 8 saat süren çalışmanın ardından ineği kepçe ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti. - AĞRI

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı - Haberler
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