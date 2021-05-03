Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
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Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tam kapanmanın ardından güvenlik güçleri ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tam kapanmanın ardından güvenlik güçleri ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte ülke genelinde sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ağrı'nın Diyadin ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından işlek cadde ve kavşaklarda uygulama noktası oluşturuldu. Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu görüldü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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