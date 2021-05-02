Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
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Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tam kapanmanın ardından güvenlik güçleri ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tam kapanmanın ardından güvenlik güçleri ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte ülke genelinde sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ağrı'nın Diyadin ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından işlek cadde ve kavşaklarda uygulama noktası oluşturuldu. Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu görüldü.

Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Diyadin'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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