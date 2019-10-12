Diyadin'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

12.10.2019 12:02

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.



Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve vatanın dört bir yanında görev yapan bütün asker ve polislere dua ederek destek verdiler. - AĞRI

Kaynak: İHA