Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor
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Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor

Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılanlı kaplıcaları mevkiinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılanlı kaplıcaları mevkiinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliği açısından özellikle küçük çocuklar için tehlike arz eden metruk binaların, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına vatandaşlar tarafından gelen talepleri değerlendirerek yıkım çalışması başlattı. - AĞRI

Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor
Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor
Diyadin'de metruk binalar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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