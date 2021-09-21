Diyadin'de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı - Haberler
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Diyadin'de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyadin'de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaralandığı için yürüyemeyen tavşan, tedavi edildi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaralandığı için yürüyemeyen tavşan, tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yürümekte güçlük çeken bir tavşan fark edildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne getirilen yaralı tavşan, burada kontrol edildikten sonra rehabilitasyon merkezine götürüldü. - AĞRI

Diyadin'de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

Diyadin'de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

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