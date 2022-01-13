Diyadin'de "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kadınlara yönelik "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi.

Diyadin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Halk Eğitim Müdürlüğü ve Diyadin Devlet Hastanesi ile işbirliği sağlanarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ana hizmet binasında kadınlara yönelik "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi.

Eğitim Diyadin Devlet Hastanesi personeli Ebe Hemşire Zekiye Keleş tarafından verildi.Aile planlaması eğitimi bütün çiftlerin,eşlerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olma, sorumluca karar vermeleri üzerine bilgilendirme amaçlı gerçekleşti.Verimli geçen bu tür eğitimlerin devamlılığı sağlanacağı belirtildi. - AĞRI