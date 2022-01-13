Diyadin'de "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyadin'de "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kadınlara yönelik "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kadınlara yönelik "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi.

Diyadin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Halk Eğitim Müdürlüğü ve Diyadin Devlet Hastanesi ile işbirliği sağlanarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ana hizmet binasında kadınlara yönelik "Aile Planlaması" üzerine eğitim düzenlendi.

Eğitim Diyadin Devlet Hastanesi personeli Ebe Hemşire Zekiye Keleş tarafından verildi.Aile planlaması eğitimi bütün çiftlerin,eşlerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olma, sorumluca karar vermeleri üzerine bilgilendirme amaçlı gerçekleşti.Verimli geçen bu tür eğitimlerin devamlılığı sağlanacağı belirtildi. - AĞRI

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

Diyadin'de Aile Planlaması üzerine eğitim düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title