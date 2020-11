Diyabette sağlıklı yaşam önerileri

Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Kan, diyabette sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgiler verdi.

Kan, diyabete karşı düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirtti.

"Diyabete neden olan genetik faktörleri değiştiremeyiz fakat yaşam tarzımızı değiştirerek diyabete meydan okuyabiliriz." ifadesinde bulunan Kan, özellikle gizli şeker olarak bilinen pre-diyabet döneminde gerekli tarama testleriyle önlem almanın, diyabete erken yakalanma riskini de düşürdüğüne işaret etti.

Egzersizin diyabet hastalarında sıklıkla etkilenebilen bacak ve kollarda dolaşımı iyileştirirken, kolesterol ve kan basıncını da düşürdüğünü aktaran Kan, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı:

"Egzersize yavaş ve düşük hızda başlayıp giderek tempoyu artırın. Kendinizi aşırı zorlamayın. Yanınızda her zaman diyabet hastası olduğunuzu belirten bir yazı, bileklik taşıyın. Haftada 3-5 kez yürüyüş yapın. Ayak probleminiz varsa yüzme ve bisiklet gibi ayağa daha az yük bindiren sporları tercih edin. Spor ayakkabınızı ve spor kıyafetlerinizi her an görebileceğiniz yerlerde tutun. Böylece egzersiz her an aklınızda olacaktır. Ayaklarınızı sık sık kontrol edin. Egzersiz süresince yanınızda glukoz kaynağı besinler bulundurun. Geç vakitlerde egzersizden kaçının, tek başınıza egzersiz yapmayın. Adımsayar kullanın ve on bin adımı hedefleyin. Bilimsel çalışmalar adımsayar kullananların, kullanmayanlara göre 2 bin 500 adım daha fazla attığını ve daha fazla kilo verdiğini gösteriyor. Yeterli miktarda su için. Egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinizi ölçün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş