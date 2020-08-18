Diyabetlilere "ayak yarasına dikkat edin" uyarısı
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Diyabetlilere "ayak yarasına dikkat edin" uyarısı

Yara Bakım ve Doku Onarım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, diyabetik ayak yarası oluşan hastaların, ayağını kaybetme tehlikesine karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

18.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:40

SERVET TÜMER - Yara Bakım ve Doku Onarım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, diyabetik ayak yarası oluşan hastaların, ayağını kaybetme tehlikesine karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Tuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Tuğ, son yıllarda Türkiye'de diyabet hastalığının görülme sıklığının arttığına işaret ederek, 5 yıl önce Türkiye'de yüzde 7 olan diyabetli hasta görülme sıklığının son yapılan çalışmalarda yaklaşık yüzde 14,8'e yükseldiğini kaydetti.

Bu hastaların yüzde 20 ila 25'inde "diyabetik ayak" denilen bir komplikasyon geliştiğini anlatan Tuğ, diyabetli hastalarda sinir ve damar bozukluğu nedeniyle ayakta yaralar açıldığını ve bunların kronik yaralar olması nedeniyle de kendi kendine iyileşmediğini belirtti.

Tuğ, bu yaraların tıbbi tedavi gerektirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyabetli hastaların ayağında açılan yaralar, çok zor tedavi ediliyor. Diyabetik ayak yarası oluşan hastaların yaklaşık yarısının ayağının kesilmesi gerekebiliyor. Ayağı kesilmiş olan bir diyabetli hasta birçok kanser tipinden daha öldürücü bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Çoğu kanserlerde yüzde 20-40 olan ölüm oranı, tamir edilemeyecek şekilde hasarlanmış ayak yarası geçirmiş diyabetli hastalarda yüzde 50'lere yükselebiliyor."

Diyabetik hastaların yara nedeniyle oluşan tedavilerinin mali boyutunun da yüksek olduğuna işaret eden Tuğ, hastaların yara oluşumunu engellemesi için çok dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Tuğ, diyabetik ayak yaralarının doğru merkezlerde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sayede tedavi sürecinin kısalacağını, organ kayıpları ve mali kayıpların da önleneceğini kaydetti.

"Diyabet görülme yaşı 14-15'e düştü"

Prof. Dr. Tuğ, diyabetin Türkiye'de görülme yaşının da düştüğünü söyledi. 2 tip diyabet bulunduğunu birinin doğuştan ortaya çıktığını, diğerinin ise zaman içerisinde insülinin etkisizleşmesi ile oluştuğunu anlatan Tuğ, daha önce 20'li yaşlardan sonra görülen diyabetin, 14-15 yaşlara kadar indiğini kaydetti.

Bu durumu beslenme tarzındaki bozukluklara bağlayan Tuğ, hastalıkta, fastfood yiyecekler, gıdalarda kullanılan şeker şuruplarının içeriklerinin değişmesi, çocukların hareketsizleşmesi gibi nedenlerin etkin rol oynadığını belirtti.

Tuğ, ailelerin çocukların beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, ebeveynlerin çocuklarını spor yapmaya, teknolojik ürünlerden de mümkün olduğunca uzak durmaya teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı

Kaynak: AA

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