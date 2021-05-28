Diyabetliler koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik, diyabetlilerin ve obez bireylerin çok daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Koronavirüsü kronik ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin daha ağır geçirdiğini belirten Çelik, "Kovid-19 enfeksiyonu en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Koronavirüs ayrıca şekeri yükseltiyor. 120 olan şeker koronavirüs geçirende 175'lere kadar çıkıyor" dedi.

4 katına çıktı

Dünya Sağlık Örgütü'nün de diyabet konusunda uyarı yaptığını aktaran Çelik, "Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktı. Erken ölme riski düşeceğine artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık olarak dikkat çekildi. Ayrıca DSÖ'nün de açıkladığı gibi Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var" dedi.

İki kat dikkatli olsunlar

Çelik, diyabet hastası olup koroner damar hastalığı bulunanların ise iki kat dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak "Çünkü bu hastalık, damar tıkanıklığı nedeniyle de insanların hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Bu nedenle özellikle de kabinde stent olanlar, kalp ameliyatı geçirenler özen göstermeli" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının kan şekeri regülasyonuna dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Çelik, "Maske, mesafe, hijyen gibi herkesin uyması gerekenlerin yanı sıra sağlıklı yemeğini, egzersizini, ilaçlarını ihmal etmemeli. Damar hasarı varsa doktor önerisiyle kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmalılar" diye konuştu.

Obezler de ağır geçiriyor

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik'in verdiği bilgilere göre koronavirüsü ağır geçiren bir diğer grup ise obez bireyler. Bu grubun eğer kalp ve damar sorunları varsa ölüm oranlarının daha da yükseldiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi: "Obez bireylerin infulaenza aşısında antikor geliştirme yanıtı çok düşük değil ancak aşılanma sonrası infülanza benzeri bir rahatsızlığa yakalandıklarında çok daha ağır geçiriyorlar ve ölüm oranları yüksek. Çünkü bağışıklık yanıtları daha zayıf. Antikor pozitif olsa bile tam koruma sağlayamayabiliyor."

Kaynak: Bültenler