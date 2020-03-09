"Diyabetik ayak" hastası kadın ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› "Diyabetik ayak" hastası kadın ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu - Haberler
Düzce, Genç, Sağlık

"Diyabetik ayak" hastası kadın ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu

Uzun yıllar diyaliz ve diyabet tedavisi gören ve ayağında çıkan yara sonucu yürüyemez hale gelen Nermin Genç, Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu.

09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06

Uzun yıllar diyaliz ve diyabet tedavisi gören ve ayağında çıkan yara sonucu yürüyemez hale gelen Nermin Genç, Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki Nermin Genç, 2 yıl önce ayağında oluşan yara sebebiyle doktora başvurdu.

Farklı illerde birçok hastanede derdine derman arayan Genç, çabaları sonuçsuz kalınca son çare olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen DÜ'de kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezine (GETAT) başvurdu.

Yarayı inceleyen GETAT Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, hastanenin diğer bölümleri ile görüşerek tedavi planladı.

Genç'e, önce ozon ardından larva tedavisi uygulayan Kaya, 1,5 yılın ardından hastanın yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

"Modern tıp ile geleneksel tıbbı harmanlıyoruz"

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür hastaların tedavisinde istenilen sonuca ulaşmanın zaman aldığını söyledi.

Özellikle yara bakımıyla ilgili tedavilerin uzun sürdüğüne dikkati çeken Kaya, "Hastamızın bacağı kesilecekti. Buna karar verilmiş ve ameliyata alınmak için gün belirlenmişti. Bu tedavi yöntemlerini denedik ve ayağını uzun süren bir tedavi süreci sonrası kurtardık." diye konuştu.

Kaya, GETAT'da en çok uygulanan tedavi yöntemleri arasında sülük, akupunktur, hipnoz, ozon, hacamat, mezoterapi ve fizyoterapinin yer aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastalarımıza modern tıbbın imkanlarını kullanarak müdahale ediyoruz. Modern tıp ile geleneksel tıbbı harmanlıyoruz. Hastaları eğiterek yaşam tarzlarını değiştiriyoruz.

Hastamız 30 yıllık diyabet hastası ve uzun süreçte damarlar hasar görmüş, 'diyabetik ayak' dediğimiz rahatsızlık. Bu rahatsızlıkta ayakta iyileşmeyen yaralar gibi rahatsızlıklar görülür ve belli bir süreçten sonra ayakların kesilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkar. Hastamızın da topuktan başlayıp dize kadar uzanan büyük bir yarası vardı. Artık kesmekten başka bir çare yoktu. Özel ozon ve pansuman tedavisi yaptık. İki kez larva tedavisi uyguladık. Bütün bunların ardından hastamız, ayağı kesilecekken şimdi yürüyüş hazırlıkları yapıyor. Şu an yürüteçle yürüyor. Ayağına uygun bir protez de yaptırdık. Onunla yürüme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."

Geleneksel tıbbın hem ülkemizde hem de dünyada popüler hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Kaya, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, her hastalığa iyi gelecek bir yöntem taşımaz ama hiçbir işe yaramayan bir tedavi yöntemi şeklinde lanse etmek de doğru değil. Kullandığımız bazı yöntemler çok uzun yıllardır uygulanan yöntemlerdir. Uygun kişilere uygun tedavi yapıldığında fayda görülür." ifadelerini kullandı.

"Artık umudumu yitirmiştim"

Nermin Genç de ayağındaki yaranın tedavisi birçok hastaneye başvurduğunu dile getirerek, son olarak kendisine ayağının kesileceğinin söylenmesi üzerine umutsuzluğa kapıldığını belirtti.

Ameliyat gününün belirlendiğini fakat grip olduğu için ertelendiğini anlatan Genç, o süreçte Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ile tanıştıklarını anlattı.

Genç, ozon ve larva tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Gittiğimiz her yerde ayağın kesilecek denildi. Umudumu yitirmiştim. Hocamdan Allah razı olsun, tedaviye başladı. Zor bir süreç oldu ama yaram iyileştikçe umudumu yerine geldi. Yeniden ayağa kalktım." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haberler
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haberler
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Dilek Yaman Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: "Diyabetik ayak" hastası kadın ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:40:20. #1.14#