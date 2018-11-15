Diyabete Düzenli Spor ve Sağlıklı Beslenme ile Meydan Okuyun"

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Kan, "Toplumda daha yaygın olarak görülen Tip 2 diyabete neden olan faktörlerin en başında kilo sorunu geliyor. Çünkü diyabet obeziteyle, vücut yağlanmasıyla ilişkili bir hastalık." açıklamasında bulundu.

Kan, yaptığı yazılı açıklamada, çağın salgını ilan edilen diyabetin Türkiye'yi de tehdit ettiğini vurguladı.

Araştırma sonuçlarına göre hasta oranının yüzde 13,7'ye yükseldiğini dile getiren Kan, "Diyabet, iyi bir takip ve hasta uyumuyla önlenebilen bir hastalık. Tam bu noktada ise diyabet öncesi (pre-diyabet) dönemin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor." açıklamasında bulundu.

Hastalığın, çeşitli organlarda yarattığı tahribatlarla istenmeyen sonuçlara kadar ilerleyebildiğine dikkat çeken Kan, bilinçli hareket edip tedaviye uyum gösteren hastaların yaşam kalitelerinin düşmeden hayatlarına devam edebildiğini hatırlattı.

Kan, şunları kaydetti:

"Toplumda yaygın olarak görülen Tip 2 diyabete neden olan faktörlerin en başında kilo sorunu geliyor. Çünkü diyabet obeziteyle, vücut yağlanmasıyla ilişkili bir hastalık. Tabi obezitenin de birçok nedeni var. Hareketsizlik, televizyon seyretme saatlerinin artması ve beslenme problemleri bunların başında geliyor. Düşünün ki artık çocuklarda dahi Tip 2 diyabet görülüyor. Eskiden Tip 1 ve Tip 2 diye ayrılıyordu fakat artık bu ayrım eskisi kadar keskin değil. İlk zamanlarda sinsi bir hastalık olarak seyreden diyabette, risk faktörü olan gruplar büyük önem taşıyor. Örneğin ailesinde diyabetli olanlar, fazla kilolular, hipertansiyon hastaları, kalp hastaları ve kolesterol problemi yaşayanlar en riskli gruplar olarak öne çıkıyor. Halk arasında gizli şeker diye bilinen bu dönemde, hastanın diyabet riski artmış oluyor. Pre-diyabeti çok önemsiyoruz. Çünkü bu dönemde bazı önlemleri almak, birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya da diyet yapmak gibi pek çok adım, muhtemel bir diyabeti önlemektedir."