Diyabete dikkat çeken yürüyüş

14.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:08

14 Kasım Dünya Diyabet Günü Nedeniyle, Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla üniversite öğrencisi ve sağlık çalışanları "aile temalı" yürüyüş yaptı.



DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİLER



Diyabet Günü kapsamında toplanan sağlıkçı ve öğrenciler, diyabete dikkati çekmek amacıyla "diyabet her aileyi ilgilendir" yazılı tişörtler giyinip "çok yemek şişmanlık, sonrası pişmanlık", "Düzenli egzersiz sağlığınızı korur" gibi pankart ve afişler açarak yürüyüş yaptı.



Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: Günün Anlamına binaen yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kronik hastalılardan birisi de diyabet. Toplumda diyabet hastalarının yarısından çoğusu Tip2'li diyabet. Fiziksel aktivite, doğru beslenme, doğru yaşam sitiliyle bu diyabetin önemli kısmının önüne geçilebilir. Bunları en iyi anlatmanın yolu da yürüyüş şeklinde yaptığımız fiziksel aktivite oldu"



ETÜ Rektörlük binası önüne kadar gelen kalabalık, burada kan ölçümü yaptırdı.



Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, yürüyüşe katılan öğrenciler ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Diyabete farkındalık anlamında dikkati çekmek için aile temalı yürüyüş yaptıklarını anlatan Bedir, "Amacımız diyabet hastalığına vurgu yapmak ve ailelerin diyabet hastalıklarıyla ilgili çektiği sıkıntıları, yaşadığı problemlere dikkati çekmekti. Yürüyüş yaparak fiziksel aktiviteler ile sesimizi duyurmaya çalıştık." dedi.



Bedir, günümüzde bulaşıcı hastalıklardan ziyade, kronik hastalıkların daha önem arz ettiğini vurguladı.



İnsanların ortalama yaşam ömürleri uzadıkça birtakım kronik hastalıların da ciddi sorun olarak ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Bedir, şunları kaydetti:



"Kronik hastalılardan birisi de diyabet. Toplumda diyabet hastalarının yarısından çoğusu Tip2'li diyabet. Fiziksel aktivite, doğru beslenme, doğru yaşam sitiliyle bu diyabet olgularının önemli kısmının önüne geçilebilir. Bunları en iyi anlatmanın yolu da yürüyüş şeklinde yaptığımız fiziksel aktivite oldu. ETÜ'den hocalarım, öğrencilerimizin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirildi"



ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da diyabetin artık adeta salgın haline gelen bir hastalık olduğunu ifade etti.



Dünya Sağlık Örgütünün 1921 yılında insülin ilacını bulan bilim insanın doğum yılına ithafen 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak,



"Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş etkinliğinde toplumumuzda farkındalık oluşturmak istedik. Ümit ediyoruz ki bu tarz etkinlikler toplumumuzun, ailelerimizin farkındalık düzeyinin artmasına vesile olacaktır. " dedi.



Çakmak, organizasyonda emeği geçen Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



Konuşmalar sonrası Rektör Çakmak, ve Bedir kan ölçümü yaptırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA