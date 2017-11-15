Diyabet" İçin Yürüdüler

Maltepe Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, "Diyabet Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.



Maltepe Belediyesi tarafından "Diyabet Haftası" nedeniyle, diyabete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kampüsü'nde "Diyabet Farkındalığı Konferansı" düzenlendi. Konferansın bitiminden sonra Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. Broşürle diyabet nedir, Tip 1, Tip 2 diyabet çeşitleri, diyabet hastalığından korunma, diyabet tedavisi, diyabette beslenme ve diyabet hastalığına bağlı ortaya çıkan hastalıklar hakkında vatandaşlara bilgi verildi ve diyabeti temsil eden mavi balonlar dağıtıldı.



"Düzenli egzersiz önemli"



Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatma Esra Güneş, dünyada yaklaşık altı yüz milyona yakın diyabet hastası bulunduğunu belirterek, "Dünyada her on bir kişiden biri diyabet hastası. Bu hastalıktan korunmak ve tedavisi için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yapılması, yaşam biçiminin olması gerektiği duruma getirilmesi, düzenli kan şekeri kontrolü ve ilaç tedavisi yeterli olmaktadır. Özellikle çocuklar kadınlar ve yaşlılar bu konuda daha dikkatli olmak durumundadırlar" dedi.



Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Diyabet Federasyonu'nca bu yıl Dünya Diyabet Günü'nün temasının "Kadın ve Diyabet" olarak belirlendiğine dikkat çeken Güneş, "Özellikle gebelik öncesi ve sonrası diyabet hastalığının ortaya çıkmasında gebelik sırasında diyabete eğilim arttığından dolayı, bu konuda kontrollerin sıklıkla yapılması tavsiye edilmektedir" diye konuştu.



Diyabetle ilgili etkinlikler çerçevesinde, Maltepe Belediyesi ve Türk Diyabet Cemiyeti Vakfı'nca 29 Kasım 2017 Çarşamba günü Maltepe Belediyesi Ana Hizmet binasında saat 10.00'da, vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü ve bilgilendirme yapılacak. - İSTANBUL