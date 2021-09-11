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Diyabet hastalarında yeterli beslenme programı yapılmalı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Diyabet hastalarında yeterli beslenme programı yapılmalı

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Habibe Ramle Duzcan, "Diyabet hastalarında kan şekerinin dengeli olması için kişiye özel, yeterli bir beslenme programı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Habibe Ramle Duzcan, "Diyabet hastalarında kan şekerinin dengeli olması için kişiye özel, yeterli bir beslenme programı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Duzcan, ana öğün-ara öğün düzenini kurarak kompleks karbonhidrat, protein, sağlıklı yağ ve vitamin-mineralleri doğru miktarda almaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Doğru besini, doğru zamanda tüketmenin önemini belirten Duzcan, şunları kaydetti:

"Beslenmenin önemli noktalarından birinin de porsiyon kontrolü olduğunu unutmadan, sağlıklı içerikleri de makul seviyelerde tüketmeyi sürdürelim. Günlük yeterli seviyede su tüketimini ihmal etmeden yerine getirelim. Bunun yanı sıra hekimlerinizin izni dahilinde hafif tempolu yürüyüşler ile fiziksel aktivite düzeyine önem verelim.

Diyabet hastaları kan şekerini hızlı yükseltebilecek sebze, meyve ve içeriklerden uzak durması gerekiyor. Bal, sofra şekeri ve kahvaltının vazgeçilmezleri olarak da görülen reçel, marmelat, pekmez tüketiminden vazgeçilmeli. Şekerli-gazlı içecekler, hazır meyve suları, eklenti şeker içeren meyve aromalı içecekleri de kullanmaktan kaçınmalıyız. Tatlılar, hazır paket ürünler, fast food tüketimi, trans yağlar, beyaz unlu mamuller gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Patates, pirinç, havuç, bezelye, mısır, kuru incir-üzüm, kavun, karpuz, muz, dut, incir, üzüm gibi meyve ve sebzeler de uzak durulmalıdır."

"Şeker içeriği düşük meyveler ve sebzeler tavsiye ediyoruz"

Duzcan, kan şekeri için glisemik indeksi düşük olan besinlerin, diyabet hastaları tarafından tercih edilmesi gerektiğini belirten Duzcan, yapılan çalışmalar ile birçok hastalık üzerinde olduğu gibi diyabet üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilen besinleri kontrollü şekilde beslenmeye ekleyebildiklerini belirtti.

Bu çerçevede elma, çilek gibi şeker içeriği düşük meyveler ve ıspanak, pazı, lahana, brokoli gibi sebzeler tavsiye ettiklerini belirten Duzcan, şunları kaydetti:

"Karbonhidrat içeren bir besin ile kan şekerini dengede tutabilecek az yağlı yoğurt grubu veya 1 ila 2 tam ceviz gibi besinleri birlikte tüketebiliriz. Bitkisel protein içeren ve aynı zamanda diyet lifi yüksek olan mercimek, nohut türü baklagiller, glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığı üzerinde olumlu etkileri olan tarçın (güvenli kullanım olarak seylan tarçını) güvenle yiyebiliriz.

Temel besin ögelerinin yanı sıra polifenoller, tokoferoller ve lignin gibi fayda sağlayan bileşenleri içeren taze öğütülmüş keten tohumu, içerdiği bileşenlerden biri de D-chiro-inositol olan ve kan glukoz seviyesini ve insülin aktivitesini olumlu yönde etkileyebileceği çalışmalarla gösterilen karabuğdayı da tüketimini öneriyoruz.

Tam tahıl, bulgur, sade yulaf ezmesi gibi sağlıklı kompleks karbonhidratlara yer vererek az yağlı süt ve süt ürünlerinin tüketimine dikkat edelim. Sağlıklı yağ grubu içinde yer alan zeytinyağı, avokado, antioksidan vitamin ve minerallerin yanı sıra resveratrol, fitosterol gibi sağlığa olumlu etkileri olan biyoaktif bileşikleri de içeren yer fıstığı, antidiyabetik etkisi de olan allisin gibi bileşikleri içeren sarımsak, porsiyon kontrolü yapıldıktan sonra sağlıkla tüketebiliriz."

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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