Diyabet hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor
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Diyabet hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor

Güney Kore'de yapılan bir araştırmaya göre günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu belirten İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diş eti problemleri toplumun yüzde 15'inde görülüyor.

Diyabet hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor
13.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:37

Güney Kore'de yapılan bir araştırmaya göre günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu belirten İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diş eti problemleri toplumun yüzde 15'inde görülüyor. Diyabet hastalarında ise bu oran 3 kat daha fazla" dedi.

Diyabet ve diş sağlığı arasındaki ilişki yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Ağız ve diş sağlığını korumanın diyabetten koruduğu yönündeki araştırma Güney Kore'den geldi. 188 bin kişiyi içeren çalışmada günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu gösterildi. Araştırmanın detaylarını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, diş problemlerinin diyabet riskini artırdığına dikkat çekti.

DİŞ PROBLEMİ VÜCUTTA İLTİHAPLANMA YARATIYOR

Çalışmada diş eti problemi olan kişilerin de 10 yıl takip edildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diş eti sorunu yaşayan bu kişilerin yüzde 16'sında diyabet gelişmiş. Sonuç olarak dişle ilgili her türlü problem vücutta bir çeşit iltihaplanma reaksiyonu yaratıyor. Bu da vücutta insülin direnci oluşturuyor. Ortaya çıkan bu insülin direnci de kan şekeri kontrolsüzlüğü ve diyabete olan meyille neden olan ana faktör. Toplumun yüzde 15'inde diş eti problemi görülürken diyabet hastalarında bu oran 3 kat daha fazla. Yani diyabeti olan kişilerde de diş eti problemlerine daha sık rastlanıyor. Diyabeti olan kişilerde diş eti problemleri de varsa kan şekeri kontrolü zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDE 3 KEZ DİŞ FIRÇALAMAK RİSKİ YÜZDE 14 AZALTIYOR

Diyabeti olan kişilerde diş eti sorunlarının tedavi edilmesinin kan şekeri kontrolünü de sağladığını anlatan Prof. Dr. Hasan Aydın, "Dolayısıyla diş sağlığına önem vermek kişide diyabet gelişim riskini azaltıyor. 50 yaş altı ve üstü bireyleri değerlendirdiğinizde 50 yaş altında günde 2 kez diş fırçalaması diyabet riskini yüzde 10 azaltacaktır. Günde 3 kez fırçalandığında ise diyabet riski yüzde 14 azalır. Diyabetten korunmak adına ağız sağlığına önem vermek ve diş fırçalamak önemli" diye konuştu.

AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT

Son olarak dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak adına ağız ve diş sağlığına önem vermek gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Koronavirüs solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla ağız hijyenine önem vermek koronavirüs ağız içerisindeki mukozaya tutunmasını engelliyor. Bu anlamda hastalığın bulaşmasını da kontrol altına almış oluruz" dedi.

  


Kaynak: DHA

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