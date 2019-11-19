Diyabet hastaları Sağlık Müdürü Oruç'u ziyaret etti

19.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:06

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve diyabetli çocuklar, Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç'u makamında ziyaret etti.

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Başkanı Dudu Yılmaz, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Oruç'a bilgi aktardı.

Özellikle diyabetli çoçukların okullarda insülin kullanırken sorun yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Diyabet hastası çocukların gün içinde belirli zaman aralıklarında insülin kullanmaları gerekiyor. Devlet okullarında revir olmaması nedeniyle kan şekeri çok düşük ya da yüksek olan çocuğun kan şekeri normale dönünceye kadar güvenli bir şekilde bekleyebileceği yer yok. Ayrıca insülinlerini muhafaza edebilecekleri bir buzdolabı olmadığı için kantine rica etmek zorunda kalıyorlar. Bazı görevliler bu konuda sorumluluk almak istemiyor. Öğretmenlerin de diyabet ve insülin uyulama konusunda sağlıkçılardan düzenli olarak eğitim almaları önem taşıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç ise diyabetli çocukların her zaman yanında olduklarını, müdürlük olarak üzerilerine düşen bütün görevleri yapma hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA