Diyabet hastaları, doğa ve sporla buluştu

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, "Doğada Diyabet Okulu"na ev sahipliği yaptı.

Doğa ve sporla buluşan diyabet hastaları, gün boyunca hem faydalı bilgiler öğrendi hem de keyifli zamanlar geçirdi.

Şehitkamil Belediyesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Doğada Diyabet Okulu" eğitimleri kapsamında diyabet hastaları, Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı'nda spor ve eğlence dolu etkinliklere katıldı.

Uzman doktorlar, diyetisyenler, diyabet hemşireleri ve spor uzmanlarının nezaretinde gerçekleştirilen programda hastaları Şehitkamil Belediye başkan yardımcıları Murat Özgüler, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz ile 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akhan ve Dahiliye Uzmanı Diyabet Okulu Müdürü Uzman Dr. Mustafa Baytak da yalnız bırakmadı.

Diyabet hastalarına ana ve ara öğünlerde diyetisyenler tarafından belirlenen menülerin ikram edildiği programda katılımcılara sporu ve zamanın doğru kullanımını teşvik eden sportif malzemeler de armağan edildi.

Doğada Diyabet Okulu, her ay farklı diyabet hastalarının katılımıyla devam edecek.

Kaynak: AA