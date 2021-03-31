DIW : Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DIW : Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
DIW : Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre mart ayında 7 puan düşerek 104 puana geriledi.

Açıklamada, güçlü dış talebin ihracat merkezli imalat sektörünü desteklediğine yer verilerek, hane halkının tüketiminin de Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı sınırlı olduğu ifade edildi.

Artan Kovid-19 vakalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DIW : Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:27:35. #1.16#
title