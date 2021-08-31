DIW: Almanya'da GSYH 3. çeyrekte yüzde 1 genişleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DIW: Almanya'da GSYH 3. çeyrekte yüzde 1 genişleyecek

DIW: Almanya'da GSYH 3. çeyrekte yüzde 1 genişleyecek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin Kovid-19 krizinde toparlanmaya devam ettiğini belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1 genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin Kovid-19 krizinde toparlanmaya devam ettiğini belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1 genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin ağustos ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre, 3. çeyrekte 3,1 puan artarak 110,8 puana geriledi.

Açıklamada, Alman ekonomisinin yaz aylarında güçlü büyüme gösterdiği, bunun büyük ölçüde aşılama ve test faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kovid-19'dan etkilenen sektörlerdeki toparlanmanın 3. çeyreğe kaydığı aktarılan açıklamada, bu yılın 3. çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1 genişleyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Açıklamada, ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntıların imalat sektöründe siparişlerin tamamlanmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı. Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor.'
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor."
Çavuşoğlu: '(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.'
Çavuşoğlu: "(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DIW: Almanya'da GSYH 3. çeyrekte yüzde 1 genişleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:02:11. #1.15#

title