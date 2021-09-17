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Divriği Kaymakamı Papaker görevine başladı

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Divriği Kaymakamı Papaker görevine başladı

Rize Valiliği Kaymakam Adayı iken 2021/412 sayılı mülki idare amirleri kararnamesi ile Divriği Kaymakamı olarak atanan Yakup Papaker görevine başladı.

Rize Valiliği Kaymakam Adayı iken 2021/412 sayılı mülki idare amirleri kararnamesi ile Divriği Kaymakamı olarak atanan Yakup Papaker görevine başladı.

Papaker, 26 Aralık 1988 tarihinde Rize'de doğdu. Eğitim hayatına Rize TOBB İlköğretim Okulunda başladı. Lise eğitimini Çayeli Vakıfbank Anadolu Lisesi ve Rize Özel İlgi Lisesinde tamamladıktan sonra, 2010 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Buradan 2014 yılında mezun oldu.

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak çalışma hayatına başladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap eti.

Kaymakam Papaker, il merkez stajını Rize Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını ise Sivas Şarkışla ve Muğla Datça ilçelerinde tamamladı. - SİVAS

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