Divriği Heyeti, Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

Divriği ilçesinden gelen heyet, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Divriği mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi üyelerinden oluşan heyet, meslek yaşamında daha önce Divriği Kaymakamlığı yapmış olan Ayhan'a, Sivas Valiliğine atanması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Divriği Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Demirkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Vali Ayhan'ın Divriği'de kaymakamlık yaptığı sırada ilçeye ciddi anlamda katkılar sağladığını, valiliği döneminde de Divriği'nin daha farklı yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Ayhan da en sık ziyaret edeceği ilçelerin başında Divriği'nin geleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da aynı şekilde Divriği ilçemize hizmet edeceğiz. Divriği kadim şehir, medeniyet şehri. Birçok medeniyete başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla bizimde tarihe karşı bir mesuliyetimiz, sorumluluğumuz var. Bu bilinçle inşallah hep beraber güzel hizmetlerde bulunacağız."