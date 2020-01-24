Divriği Güresin Göleti 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak

24.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:58

Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı devam eden Güresin Göleti'nin tamamlandığında, bölgede 3 bin 600 dekar tarım arazisi sulayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, Sivas'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarının su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Sivas ve ilçelerinde son dönemdeki su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı aktarılan açıklamada, Divriği Güresin Gölet'inde çalışmaların devam ettiği, göletinin tamamlanması ile 3 bin 620 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Güresin Göleti'nin temelden yüksekliğinin 26,43 metre ve 2,357 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirtti.

Göletin Sivas'a ve Divriği ilçesine hayırlı olmasını dileyen Aydın, "Güresin Göleti tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 512 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA