Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
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Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Gürel güven tazeledi.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Gürel güven tazeledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, ilçedeki genel kurulda divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Köksal, esnafın salgın süreci ve kur artışı nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, kredilerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Köksal'ın konuşmasının ardından kurul raporları, bilançolar, gelir ve gider tablosu ile yeni dönem çalışma programı okundu.

Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Ömer Gürel, yeniden başkanlığa seçildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Beşir Köksal, Divriği, Sivas, Güncel, Haber

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