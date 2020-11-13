Divriği'den İzmir'e yardım eli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Divriği'den İzmir'e yardım eli

13.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:11
Divriği'den İzmir'e yardım eli

Sivas'ın Divriği ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri ve battaniyeler İzmir'de ki depremzedelere gönderildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri ve battaniyeler İzmir'de ki depremzedelere gönderildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların sarıldığı İzmir'e bir yardım eli de Sivas'ın Divriği ilçesinden uzatıldı. Divriği Kaymakamlığı, hayırseverlerin ve siyasi partilerin katkısıyla toplanan 150 adet gıda kolisini ve 50 adet battaniyeyi İzmir'e gönderdi. Gıda kolileri ve battaniyeler Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'inde katılımıyla dualar eşliğinde yola çıktı. - SİVAS

Divriği'den İzmir'e yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çameli'den İzmir'e yardım eli
Çameli'den İzmir'e yardım eli
Türkeli'den İzmir'e yardım eli
Türkeli'den İzmir'e yardım eli
FİSKOBİRLİK'ten İzmir'e yardım eli
FİSKOBİRLİK'ten İzmir'e yardım eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Falcao Okan Buruk Domagoj Vida Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Divriği'den İzmir'e yardım eli - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:14:59. #1.15#
title