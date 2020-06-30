Divriği'de yaralı bulunan yaban keçisine tedavi SİVAS'ın Divriği ilçesinde arazide bulunan ve göz rahatsızlığı tespit edilen yaralı yaban keçisi, Orman İşletme Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde arazide bulunan ve göz rahatsızlığı tespit edilen yaralı yaban keçisi, Orman İşletme Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Divriği Orman İşletme Şefliği ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde av koruma ve kontrol çalışmaları yaptı. Bu sırada Divriği'de arazide yaralı bulunan yaban keçisi, ekiplere teslim edildi. Göz rahatsızlığı olduğu belirlenen yaban keçisi, Orman İşletme Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA