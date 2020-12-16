Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü
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Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü

16.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:50
Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, dronla vatandaşın ateşi ölçüldü.

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, dronla vatandaşın ateşi ölçüldü.  

Divriği ilçesinde alınan tedbirler ile koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanırken, Kaymakam Mehmet Bek'in talimatı ile bugün, yoğunluk yaşanan pazar yerinde dronla ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca vatandaşlar anonslar yapılarak, uyarıldı.Kaymakam Bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan bu tedbirlere uymasını istedi. 


Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü
Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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