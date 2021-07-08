Divapan büyükler liginde
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Divapan büyükler liginde

Divapan büyükler liginde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce'nin en büyük şirketleri arasında bulunan Entegre MDF-MDF Lam üreticisi olan Divapan, Türkiye'nin büyük şirketleri arasında yer aldı.

Düzce'nin en büyük şirketleri arasında bulunan Entegre MDF-MDF Lam üreticisi olan Divapan, Türkiye'nin büyük şirketleri arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması listesine Düzce'de üretimi bulunan 6 firma girdi. İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmada Türkiye'nin en büyük ikinci 500 kuruluşu arasında yer alan Divapan listeye 466'ncı sıradan girdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "İlk 500'de yer alan Divapana'a Türkiye'nin 2023 hedeflerine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Divapan büyükler liginde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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