Divan İstanbul SPA'dan özel paketler

04.11.2019 11:58

Divan İstanbul'un içinde yer alan, Osmanlı saraylarındaki otantik hamam konseptini en modern şekliyle hissettiren Divan İstanbul SPA'da keyifli bir gün geçirmek isteyenler için 3 farklı özel paket bulunuyor.

Divan İstanbul açıklamasına göre, marka, içinde bin 800 metrekare alana kurulu Divan İstanbul SPA, hayatın koşturmasından uzaklaşmak ve rahatlamak isteyenlere özel hazırladığı paketlerinde masaj, bakım, yemek ve konaklama seçeneklerini bir araya getirdi.

Divan İstanbul SPA, Divan kalitesini doyasına deneyimlemek isteyen misafirleri için zengin içeriklere sahip 3 özel paket hazırladı. Paketlerin ilkinde öğle yemeği, havuz kullanımı, istenilen masaj ve bakım bin 100 TL'den satışa sunuluyor.

Havuz kullanımı, istenilen masaj ve bakım, açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra Superior odada konaklamanın dahil olduğu 2. paket 2 bin 300 TL'den sunuluyor. Çiftlere özel olarak tasarlanan 3'üncü pakette masajı, özel hamam ve havuz kullanımı, açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra Superior odada konaklamanın fiyatı ise 3 bin 500 TL.



Açıklamada verilen bilgilere göre, aromatik kokular eşliğinde terapistlerin sihirli dokunuşlarıyla uygulanan bakımlar, günün stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

İsveç masajı, aromaterapi masajı, Hint baş masajı, sırt masajı, ayak masajı, oryantal masaj ve sıcak taş masajı her ihtiyaca yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. Cilt ve vücut bakımında ise aromatik yüz bakımı, leke bakımı, liftsome sıkılaştırıcı bakım, temel bakım, gençleştirici bakım ve aromatik vücut bakımları tazelenme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA