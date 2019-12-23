Divan İstanbul Otelleri'nden yılbaşına özel seçkin programlar

23.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:52

Divan İstanbul, Divan Suites İstanbul G-Plus ve Divan İstanbul City bu yıl da misafirleri için keyifli yılbaşı programları ve avantajlı konaklama paketleri hazırladı.



Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan İstanbul Otelleri misafirlerine benzersiz lezzetlerden oluşan yılbaşı gala yemeğinin yanı sıra konaklama paketleri hazırladı. Yeni yıl kutlamasını ayrıcalıklı kılacak Divan'ın leziz reçetelerinden hazırlanan menü, misafirlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi vadediyor.



Divan İstanbul, yeni yılı karşılarken hem leziz bir menü deneyimlemek hem de Divan ayrıcalığını yaşamak isteyen misafirleri için iki ayrı paket hazırladı. Divan şeflerinin yeni yıl için oluşturduğu 7 aşamalı degüstasyon menüsü limitsiz yerli içecek eşliğinde kişi başı KDV Dahil 745 TL'den sunulacak. Deluxe oda kahvaltı konaklama ve Divan İstanbul'da gerçekleşecek gala yemeğinin de dahil olduğu paketin iki kişilik fiyatı 379 avro + KDV, suite oda konaklamalarında ise iki kişilik oda 459 avro + KDV.



Divan Suites İstanbul G Plus, yeni yıl paketleriyle misafirlerine alternatifler sunuyor. DJ performansı eşliğinde servis edilen limitsiz alkollü gala yemeği kişi başı KDV dahil 259 TL. Divan kalitesini yansıtan özel gala yemeği ve ertesi gün kahvaltısının dahil olduğu iki kişilik konaklamadan oluşan paket 849 TL'den sunuluyor. Konaklama ücreti alınmayan 0-6 yaş grubu için özel hazırlanan menü 80 TL, konaklama için 50 TL fark alınan 7-13 yaş grubu için ise gala yemeği 180 TL. Divan Suites İstanbul G Plus konforunu süite odada deneyimlemek isteyen misafirler için uygulanan oda fiyat farkı ise 250 TL.



İstanbul'un en keyifli şehir oteli Divan İstanbul City, misafirlerine yılbaşı gecesine özel paketler sunuyor. Divan İstanbul City'de 5 aşamadan oluşan 1 şişe yerli içkinin dahil olduğu yılbaşı gala yemeği iki kişi için 115 Euro'dan sunuluyor. Ertesi gün keyifli bir kahvaltı vadeden standart odada konaklama ve gala yemeğinin bir arada olduğu paketin fiyatı iki kişi için 190 avro, Superior odada konaklamalı iki kişilik paket 255 avro, suite odada konaklamalı iki kişilik paket ise 285 avro. Yerli şampanya, çilek ve kanepe tabağının ikram edildiği ertesi gün kahvaltısının dahil olduğu konaklama paketi ise iki kişi için 145 avrodan sunuluyor.

Kaynak: AA