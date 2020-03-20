Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu - Haberler
Dönüşüm, Uçhisar, Mersin, Güncel

Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu

Kapadokya Üniversitesinde Divan Grup yöneticilerinin katılımıyla "Yeme-İçme Sektöründe Dijital Pazarlamanın Son Durumu" başlıklı seminer düzenlendi.

20.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:46
Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu

13 Şubat 2020 tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde düzenlenen seminerde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ile Aşçılık bölümü öğrencileriyle buluşan Divan Grup Genel Müdürlük Dijital Dönüşüm ve IT Direktörü Doğan Mersin ve Divan Oteller Satış Direktörü Deniz Dikkaya, dijitalleşmenin geldiği nokta ile yeme-içme sektöründe dijital pazarlamanın son durumu hakkında konuştu.

Sektörde karşılaştığı olaylara değindikten sonra Gastronomi pazarlaması ve dijital pazarlamanın etkisi hakkında önerilerde bulunan ve tecrübelerini geleceğin şefleri ile paylaşan Deniz Dikkaya, "Gençler, işinizi öğreneceksiniz, mesleğinize hakim olacaksınız, bütün dünya mutfaklarını bileceksiniz ama ekstra olarak da yaptığınız şeyi iyi bir şekilde paylaşacaksınız. Yaptığınız şeyi iyi paylaşmazsanız çok başarılı olabileceğinizi ya da sizi tatmin edecek bir başarıya ulaşabileceğinizi düşünmüyorum. Ben sizlere geleceğin işletmecileri ve yöneticileri olarak bakıyorum. Şunu asla unutmayın ki, bir restoran açtığınızda bu işletmeye para kazandıracak dört yol vardır ve bu dört yolun hepsini iyi uygulayan işletmeler dünya markası olurlar. Bizi dünya markası yapabilecek bu dört yol: müşteri sayısını artırmak, adisyon tutarını artırmak, sürekli müşteriyi artırmak ve sadakati artırmak. İşte bu sadakati artırmak olarak ifade ettiğimiz maddeyi gerçekleştirmek için bize gerekli olan şey ise dijital pazarlama teknikleridir" şeklinde konuştu. Dikkaya daha sonra, sosyal medya ve dijital pazarlamayla ilgili sunumu eşliğinde önemli bilgiler verdi.

Gastronomi alanının geleceği ve değişebilecek şeyler hakkında öğrencilerle karşılıklı etkileşim içinde bir seminer veren Doğan Mersin ise, "Dijital pazarlamadan sonra şu an yaşadığımız evreye dijital iş dünyası diyoruz. Bazı uzmanların görüşüne göre dijital iş 2020'lerden sonra otonom işe doğru dönüşecek. Artık bazı kararlar yapay zeka ile verilmeye başlanacak, otonom hareket eden cihazlar ortaya çıkmaya başlayacak yani insanın dahil olduğu birçok iş, robot ve araçlara aktarılacak. Aslında bize çok uzak görünen trendler hayat tarzlarını da değiştirdiği için bizim doğrudan işimizi etkileyecekler. Bu yüzden kendi işinizdeki yenilikleri takip ederken başka alanlarda da ne oluyor mutlaka izleyin" şeklinde konuştuktan sonra sektördeki değişim başarısını yakalayan bazı işletmelerden ve otonom sürecin doğuracağı farklılıklardan bahsetti.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi Haberler
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Haberler
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Evlenecekler dikkat! Koronavirüs sebebiyle nikahlarda yeni dönem Haberler
Evlenecekler dikkat! Koronavirüs sebebiyle nikahlarda yeni dönem
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Bakanlığa 2 bin personel alınacak Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Bakanlığa 2 bin personel alınacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mehmet Ersoy Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken James Bond Guido Senia Hande Soral
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Karar İtalya Futbol
Şu an buradasınız: Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:02:42. #1.15#
title