Divan Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Akşın Güngör oldu

30.09.2019 10:46

Divan Grubu'nda Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü'ne Akşın Güngör getirildi.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017'de Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak Divan Grubu'nda çalışmaya başlayan Güngör, 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü görevine getirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden derece ile mezun olan Akşın Güngör, 2007 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Koç Holding'de başlayan Güngör, 2000 yılında Sabancı Holding'de İş Geliştirme ve Stratejik Planlama uzmanı olarak görev aldı.

Aşkın Güngör, Mudo, Bilim İlaç, Kopaş Kozmetik gibi şirketlerde Pazarlama, Ticari Pazarlama, İş Geliştirme ve Satış Geliştirme konularında müdürlük ve direktörlük görevlerinde bulundu. 2017 yılında ise Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevine getirilen Güngör, Divan Grubu'nda oteller, rezidanslar, restoranlar, pastaneler, stadyumlar ve etkinlik mekanları da dahil olmak üzere tüm grubun iç ve dış pazarlama organizasyonu ve stratejileri, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Güngör ayrıca pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki bölümlerine destek materyallerin, hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında da yönetimi üstleniyor.

Kaynak: AA