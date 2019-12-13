Divan Erbil'den yeni yıla özel program

13.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16

Divan Erbil, misafirleri için hazırladığı özel yılbaşı programının yanı sıra Divan kalitesini yansıtan gala gecesiyle unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.

Divan Erbil'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde lezzet, müzik ve konforu bir araya getiren Divan Erbil, 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek konaklamalarda yüzde 25 indirim uyguluyor.

Kaynak: AA