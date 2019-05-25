Divan Ankara'dan Babaları Günü kampanyası
Divan Ankara, Babalar Günü'nde konaklayan babalara masaj ve kahvaltıdan oluşan paketi 400 liradan sunuyor.
Divan Ankara, Babalar Günü'nde konaklayan babalara masaj ve kahvaltıdan oluşan paketi 400 liradan sunuyor.
Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Ankara, babasına senenin yorgunluğunu unutturacak bir hediye vermek isteyenler için eşsiz bir paket hazırladı. Paket dahilinde 1 gece konaklama, kahvaltı ve 45 dakikalık klasik masaj 400 TL'den sunuluyor.
Kaynak: AA
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