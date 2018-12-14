Diva Bülent Ersoy, Yeni İmajıyla Tam Not Aldı
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un yeni imajı tam not aldı. Diva, kül rengine boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.
Bülent Ersoy, önceki akşam Levent Fuego'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahne öncesi hayatının film olması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
HABERLERE SON NOKTAYI KOYDU
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Diva Bülent Ersoy, hayatının film olacağına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Ersoy, kendi hayatını milattan önce ve sonrası olarak ikiye ayırdığını ve her ikisinde de kendi rol almak isteyeceğini de sözlerine ekledi.
KÜL RENGİ SAÇLARI VE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Gece için özel hazırlanan Bülent Ersoy, kül rengi saçları, makyajı ve gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.
YORUMLAR (17)
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ne yapsa çirkin rabbim yardım eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne demisler çamuru altina bulamislar camur gene çamurdurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bülent ersoy hep Bülent abi olarak bilinicek istediğin kadar kestir Bülent abiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yahu dönmenin her tarafı imaj olsa ne olurCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Nolmuş o ellere öyle ,berbatt ))))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır