Diva Bülent Ersoy, Yeni İmajıyla Tam Not Aldı

Bülent Ersoy, önceki akşam Levent Fuego'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahne öncesi hayatının film olması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

HABERLERE SON NOKTAYI KOYDU

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Diva Bülent Ersoy, hayatının film olacağına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Ersoy, kendi hayatını milattan önce ve sonrası olarak ikiye ayırdığını ve her ikisinde de kendi rol almak isteyeceğini de sözlerine ekledi.

KÜL RENGİ SAÇLARI VE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gece için özel hazırlanan Bülent Ersoy, kül rengi saçları, makyajı ve gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.