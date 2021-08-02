DİTİB Merkez Camisi'ndeki aşı kampanyasında 571 kişi Kovid-19 aşısı oldu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı kampanyasında 571 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı kampanyasında 571 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Köln Sağlık Sigortaları Birliği aşı kampanyaları sorumlusu doktor Nora Bertenburg, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki tüm aşı ekiplerine, Alman Kızılhaç (DRK) gönüllülerine, DİTİB çalışanlarına teşekkür etti.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek de kurum olarak Almanya'da Kovid-19 ile mücadeleye çok önem verdiklerini belirterek iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Dilek, birinci aşı kampanyasında 3 bin 200, ikinci kampanyada da 571 kişinin aşı olduğunu kaydetti.

Kampanya kapsamında BioNTech ve AstraZeneca aşılarının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ