DİTİB Merkez Camisi'ndeki aşı kampanyasında 571 kişi Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİTİB Merkez Camisi'ndeki aşı kampanyasında 571 kişi Kovid-19 aşısı oldu

DİTİB Merkez Camisi'ndeki aşı kampanyasında 571 kişi Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı kampanyasında 571 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı kampanyasında 571 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Köln Sağlık Sigortaları Birliği aşı kampanyaları sorumlusu doktor Nora Bertenburg, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki tüm aşı ekiplerine, Alman Kızılhaç (DRK) gönüllülerine, DİTİB çalışanlarına teşekkür etti.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek de kurum olarak Almanya'da Kovid-19 ile mücadeleye çok önem verdiklerini belirterek iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Dilek, birinci aşı kampanyasında 3 bin 200, ikinci kampanyada da 571 kişinin aşı olduğunu kaydetti.

Kampanya kapsamında BioNTech ve AstraZeneca aşılarının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİTİB Merkez Camisi'ndeki aşı kampanyasında 571 kişi Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:56:55. #1.15#

title